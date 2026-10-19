أردوغان: هجوم الحوثيين على مطار الرياض تسبب بفقدان معتمرين أرواحهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجوم الحوثيين على مطار الرياض تسبب بفقدان معتمرين أرواحهم.

وشدد الرئيس التركي في تصريحات صحفية على أن هجمات المليشيات على مطار الرياض تسببت بفقدان أرواح العديد من المسلمين.

وقال أردوغان: "أبقينا بلادنا بمنأى عن الصراعات الدائرة في محيطنا ولم نقع في فخ الاستفزازات وأدرنا المراحل الصعبة بنجاح".

وأضاف أن "المنطقة تعيش عاصفة أزمات تتزايد حدتها يوماً بعد يوم"، قائلاً: "الحرب الروسية - الأوكرانية في شمالنا مباشرة ستكمل عامها الخامس بعد بضعة أشهر".

وتابع: "حرب إسرائيل على فلسطين مستمرة دون هوادة رغم الاتفاقيات الموقعة، وقبل أن تنتهي التوترات في جارتنا إيران تماماً تم إشعال فتيل صراع جديد هذه المرة في اليمن".

وأردف: "هجمات الحوثيين التي استهدفت صديقتنا وشقيقتنا السعودية تسببت في تصاعد التوتر في منطقتنا بشكل كبير".

وأشار أردوغان إلى أن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على المطار في الرياض تسبب في فقدان العديد من الإخوة المسلمين أرواحهم وكان من بينهم معتمرون ومئات المصابين.

وأضاف: "نرى للأسف الأوضاع في لبنان كذلك والوضع هناك أيضاً ليس مبشراً على الإطلاق، وتأتينا أخبار جيدة من سوريا لكن إسرائيل الصهيونية تبذل قصارى جهدها لإثارة الفوضى هناك أيضاً".

وأكد قائلاً: "نحن في خضم بيئة الفوضى والأزمات هذه نواصل الليل بالنهار كي لا تمس تركيا بأدنى أذى، والحمد لله لقد نجحنا في ذلك حتى الآن".