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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي راجل مخلص وأمين جدًا ومحب لمصر

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

قال الإعلامي أحمد موسى، “إن الرئيس السيسي رجل مخلص وأمين جدًا ومحب لمصر.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتدى مصر 2026، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 24 أكتوبر، يمثل فرصة لمناقشة ما تحقق من مشروعات وإنجازات خلال السنوات الماضية، معربا عن أمله في أن تسفر فعاليات المنتدى عن قرارات تصب في مصلحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وقال خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المواطن ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على حياته اليومية، إلى جانب تقييم ما تحقق في قطاعات الطرق والموانئ والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن طموح المواطن هو أن تكون هناك تخفيضات في الأسعار وتحسنا في مستوى المعيشة، وأتمنى صدور قرارات خاصة بالرواتب والمعاشات والأسعار.

وواصل حديثه: «الرئيس السيسي تكلم عن المرتبات والأجور، وأتمنى أن تكون نتائج المنتدى في صالح المواطن، والـ110 ملايين ما يعنيهم مرتبي يزيد كام؟، والأسعار أخبارها إيه؟».

وتابع: «مهمة المنتدى الأولى، معرفة كل ما تحقق من 2012 حتى الآن، ومشروعات الطرق والموانئ والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة التعليم كانت مهمة ولا لأ؟، وهل المنظومة الخاصة بتكافل وكرامة كانت مهمة ولا لأ؟، وهل منظومة البوتاجاز والغاز وحياة كريمة كانوا مهمين أم لا؟، كل دي أسئلة مشروعة».

وأوضح: «أنا كمواطن قاعد في قرية، قريتي مهمة بالنسبالي، ولو أنت مش جاي العاصمة، ما تجيش، أنا بوصلك خدمة في بلدك تستفيد منها، والطرق هل استفدت منها ولا لأ؟».

وأكد أن: «محطات مترو الأنفاق في مصر أصبحت تقدم خدمات تعادل كبرى دول العالم، أنا لما كنت بقول على 2011 فوضى وخراب كانوا بيشتموني».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى منتدى مصر منتدى مصر 2026

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