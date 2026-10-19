برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية بناء الإنسان وتمكين الشباب

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح حوار جاد حول القضايا التي تمس مستقبل الدولة المصرية، وفي مقدمتها بناء الإنسان، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم مشاركة الشباب في صياغة الرؤى والأفكار التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

منتدى مصر 2026

وأضافت أن المنتدى يعكس أهمية الحوار بين مختلف الأطراف، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن التحديات الراهنة، بما يساعد على بلورة أفكار قابلة للتطبيق، ويعزز قدرة المجتمع على التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في المشروعات والبنية التحتية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتعليم والثقافة والوعي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والاستفادة من قدراتهم في دعم جهود التنمية وبناء المستقبل.

وأكدت النائبة شيرين صبري أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة الاستثمار في الإنسان المصري، وتعزيز وعي الشباب وتطوير قدراتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء المستقبل.

وأضافت أن حديث الرئيس يعكس أهمية التكامل بين جهود التنمية الاقتصادية وبناء الوعي والثقافة والهوية الوطنية، مشيرة إلى أن تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في صياغة الرؤى والأفكار يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الراهنة.

وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية المختلفة

وأوضحت شيرين صبري أن نجاح مثل هذه الفعاليات يرتبط بمدى ترجمة المناقشات والتوصيات إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين، مشددة على أهمية استمرار الحوار الوطني والمجتمعي، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقوى المجتمعية المختلفة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على الهوية الوطنية المصرية.