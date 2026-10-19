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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير الدفاع اليمني: إيران تقف وراء المشروع العسكري للحوثيين في اليمن

الحوثيين
الحوثيين
محمود محسن

قال العميد ركن محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن مدينة تعز لا تزال محاصرة، مشيرًا إلى أن القوات الموجودة فيها تخوض معارك شديدة، وتبدي استبسالًا في مواجهة الحوثيين.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تدرك أهمية تعز وتسعى إلى استعادة المواقع التي خسرتها في باب المندب وذوباب، وتدفع بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى هذه الجبهات، معتبرًا أن المواجهات الدائرة في هذه المناطق ترتبط، من وجهة نظره، بمواجهة النفوذ الإيراني.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ  اليمنيين يدركون منذ وقت طويل أن إيران تقف وراء المشروع الذي تنفذه جماعة الحوثي، مستشهدًا بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التي تكشف طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتساءل عن دوافع الحوثيين لمهاجمة باب المندب واستهداف السعودية، قائلًا إن الجماعة تسعى إلى تنفيذ توجهات إيرانية تؤدي إلى تصعيد التوتر وإشعال المنطقة، كما ربط بين استهداف مطارات الرياض وتوجيهات إيرانية بشأن حركة الطيران في المنطقة.

إطلاق الصواريخ

وأوضح مستشار وزير الدفاع اليمني أن الأسلحة والصواريخ المستخدمة في الهجمات التي تستهدف اليمنيين والسعودية إيرانية، مضيفًا أن خبراء إيرانيين يشاركون في إطلاق الصواريخ، وأن تحركات الحوثيين في باب المندب وغيرها تخدم المشروع الإيراني في المنطقة.

العميد ركن محمد الكميم وزير الدفاع اليمني تعز القوات الحوثيين

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