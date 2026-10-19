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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير التشيك بالقاهرة يؤكد أهمية دور مصر في إحلال السلام في الشرق الأوسط

سفير التشيك بالقاهرة
سفير التشيك بالقاهرة
أ ش أ

أكد سفير التشيك بالقاهرة ياكوب شلوساربك، أهمية دور مصر في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي وخبرتها الدبلوماسية وشراكاتها الدولية حيث تتقدم مصر الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الحالية في غزة والسودان وامن الممرات المائية.

جاء ذلك في كلمة سفير التشيك بالقاهرة التي ألقاها مساء اليوم في الاحتفال بالعيد القومي لسفارة التشيك بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين المعتمدين لدي مصر.

ووصف سفير التشيك بالقاهرة العلاقات بين مصر والتشيك بأنها ممتازة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1922، موضحا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 800 مليون دولار عام 2025 ما جعل مصر تحتل أهم شريك تجاري لنا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال إن التعاون الاقتصادي مع مصر يشمل الاستثمارات والمشروعات ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التعاون الإنساني يتمثل في السياحة حيث يقضي نحو نصف مليون سائح تشيكي سنويا إجازاتهم في مصر بينما عدد من المواطنين التشيك يقيمون في مصر التي يعتبرونها بلدهم الثاني ويسهمون قي دعم العلاقات الثنائية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تستضيف قسم اللغة التشيكية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1957 ويسهم في تعريف الطلاب المصريين الثقافة والتاريخ والمجتمع التشيكي، فضلا عن هناك بعثة آثار تشيكية تعمل في البحث والتنقيب والحفاظ على الآثار المصرية منذ عقود.

مصر سفير التشيك بالقاهرة منطقة الشرق الأوسط

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