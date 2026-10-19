الرئيس السيسي: أدعو الله أن ينعم علي بابا الفاتيكان بموفور الصحة والعافية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تلقى بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ الذي ألم بقداسة البابا "ليو الرابع عشر" بابا الفاتيكان.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" تلقيت بتأثر شديد أنباء الظرف الصحي الطارئ الذي ألم بقداسة البابا "ليو الرابع عشر" بابا الفاتيكان، وأود أن أعرب عن خالص تمنياتي لقداسته بالشفاء العاجل، وأدعو الله أن ينعم عليه بموفور الصحة والعافية كي يستمر في الاضطلاع بدوره الرامي لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في ربوع العالم بأسره، وتعزيز التفاهم والتسامح والحوار بين الشعوب والأديان.