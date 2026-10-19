محمد صلاح يضرب بشكتاش بالهدف الثاني لطرابزون سبور في الدوري التركي

نجح محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك بشكتاش، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، ليعزز تقدم أصحاب الأرض في الديربي المثير.

محمد صلاح يضرب بشكتاش بالهدف الثاني

وجاء هدف محمد صلاح بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى عن طريق فرانكولينو، وصلت إلى النجم المصري داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت من بين قدمي حارس مرمى بشكتاش واستقرت داخل الشباك.

وأشعل الهدف أجواء المباراة، بعدما نجح طرابزون سبور في تعزيز تقدمه، مستفيدًا من التحرك الجيد لمحمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقدرته على استغلال العرضية وتحويلها إلى هدف.

ويواصل طرابزون سبور ضغطه على دفاع بشكتاش، في محاولة لتوسيع الفارق وحسم المواجهة لصالحه، بينما يسعى الفريق الضيف إلى تقليص النتيجة والعودة إلى أجواء اللقاء خلال الدقائق المتبقية.

ويأمل محمد صلاح في مواصلة تألقه خلال المباراة، ومساعدة فريقه على تحقيق انتصار مهم في مشواره ببطولة الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور





الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: فاجنر بينا - تشيبوكي نوايو - ستيفان سافيتش - سيدني كابرال.

الوسط: أوزان توفان - فابينيو - إرنيست موتشي.

الهجوم: محمد صلاح - فرانكولينو دجو - أرال سيمسير.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن بشكتاش صاحب المركز الرابع.