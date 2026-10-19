ألمانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية مؤامرة لاستهداف يهود

استدعت وزارة الخارجية الألمانية، سفير الجمهورية الإسلامية في برلين، اليوم الإثنين 19 أكتوبر؛ على خلفية إدانة رجلين بتهمة التجسس والتخطيط لهجمات ضد شخصيات يهودية بارزة في ألمانيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “dts”، قالت الخارجية الألمانية في منشور على منصة X: "لن نتسامح مع الهجمات على حياة اليهود أو أولئك الذين يدافعون عنها في أي مكان، وخاصة في ألمانيا".

وأدانت الوزارة محاولات الاعتداء على جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك رئيس الشراكة الألمانية الإسرائيلية، محذرة من أن ألمانيا لن تسمح للجمهورية الإسلامية بتهديد مجتمعها الحر.

وكانت محكمة هامبورج الإقليمية العليا قد أصدرت يوم الخميس 15 أكتوبر حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف و4 سنوات ونصف على التوالي بحق الرجلين المتورطين في القضية.

وبحسب نتائج المحكمة فقد عمل المتهم الرئيسي كعميل للحكومة الإيرانية؛ للتخطيط والإعداد لهجمات حرق عمد واغتيالات في ألمانيا.

وكانت سفارة الجمهورية الإسلامية في برلين قد نفت سابقاً هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها "ادعاءات لا أساس لها ضد إيران".