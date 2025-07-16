معجزة.. فوائد اليقطين في علاج الحروق

رغم أن اليقطين يُعرف كغذاء شتوي مغذٍ، إلا أن أبحاثًا حديثة كشفت عن فوائده الطبية المذهلة في علاج الحروق وتجديد الجلد.

فوائد اليقطين لعلاج الحروق

وهناك العديد من الفوائده لوضع اليقطين على الحروق، وفقا لما نشر في موقع International Journal of Molecular Sciences و Verywell Health، وتشمل ما يلي:

ـ يسرّع التئام الحروق:

غني بفيتامينات A وC وE، التي تساهم في تجديد خلايا الجلد المصابة وتعزز التئام الأنسجة.

ـ يعزز إنتاج الكولاجين:

يحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول داخل الجسم إلى فيتامين A، مما يدعم نضارة البشرة وإصلاح التلف الناتج عن الحروق.

فوائد اليقطين لعلاج الحروق

ـ يهدئ الالتهاب ويقلل التورم:

مركباته المضادة للالتهاب تُخفف من الاحمرار والألم المصاحبين للحرق.

ـ يرطب الجلد بعمق:

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء والأحماض الدهنية، يعمل كمرطب طبيعي ممتاز للجلد المصاب.

ـ يقلل من آثار الندوب:

الاستخدام المنتظم لمهروس اليقطين الطبيعي قد يساعد على تقليل آثار الحروق والندبات .

فوائد اليقطين لعلاج الحروق

طريقة الاستخدام (بعد استشارة الطبيب)

اخلطي لب اليقطين المسلوق مع العسل أو جل الألوفيرا، وضعيه كقناع على المنطقة المصابة بالحرق لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه برفق.

وهذا العلاج مناسب للحروق الطفيفة فقط، ويجب عدم تطبيقه على الجروح العميقة دون إشراف طبي.