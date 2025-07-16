7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

تعمل الكلى بصمت دون أن تصدر إنذارًا مباشرًا، لكن هناك إشارات خفية قد تكشف وجود خلل خطير في وظائفها. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى فشل كلوي تدريجي دون أن تدري.

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

وأفادت بعض التقارير على أن ظهور بعض العلامات على الكلي قد تستدعي فورًا إجراء تحليل وظائف الكلى، وفقا لما نشر في موقع Cleveland Clinic وMayo Clinic، إليك ابرزها:

ـ تورم في القدمين أو الوجه:

احتباس السوائل الناتج عن خلل كلوي يؤدي لانتفاخ غير مبرر خاصة في الأطراف والوجه.

ـ تغيرات في البول:

بول داكن، رغوي، أو انخفاض ملحوظ في الكمية.. كلها مؤشرات على أن الكلى لا تعمل بكفاءة.

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

ـ إرهاق مزمن وشعور بالضعف:

تراكم السموم في الجسم بسبب فشل الكلى يسبب شعورًا دائمًا بالتعب وانخفاض في التركيز.

ـ ارتفاع ضغط الدم بدون سبب واضح:

الكلى تتحكم في ضغط الدم، وأي ضعف بها قد يرفع الضغط بشكل مفاجئ.

ـ فقدان الشهية وغثيان متكرر:

تراكم الفضلات في الدم يؤثر على المعدة، ما يسبب غثيانًا وفقدانًا للشهية.

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

ـ آلام أسفل الظهر أو الجانبين:

بعض أمراض الكلى قد تسبب انزعاجًا أو ألمًا في منطقة الخاصرتين أو أسفل الظهر.

ـ حكة شديدة في الجلد:

علامة على تراكم الفضلات في الجسم نتيجة تدهور وظيفة الكلى.

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

نصائح طبية إضافية

وإذا لاحظت واحدة أو أكثر من هذه العلامات، خاصة مع وجود أمراض مزمنة، مثل: السكري أو الضغط، فاطلب من طبيبك إجراء فحص وظائف الكلى الذي يشمل:

ـ تحليل الكرياتينين

ـ معدل الترشيح الكبيبي (GFR)

ـ تحليل اليوريا (BUN)

ـ تحليل البول الكامل