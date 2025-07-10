قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
بعد إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية .. ماذا ينتظره بعد الـ 21 عاما؟
الذئب الذهبي .. أحدث اكتشافات محمية نبق | تفاصيل بيئية مهمة
1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد
مصر في القلب.. الحبتور: ما صدر من الحكومة بشأن أرض الساحل يعكس شفافية الدولة المصرية
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدائري الأوسطي
شبورة ورطوبة وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس الغد وتحذيرات مهمة من الأرصاد
تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس
علي جبر: حسام حسن نجح مع الفراعنة.. وهذا الثنائي الأفضل في الكرة المصرية
الأهلي يكشف لـ صدى البلد موقف إمام عاشور من الرحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
آية التيجي

حذرت تقارير طبية عالمية من أن القدمين قد تحملان إشارات مبكرة لتليف الكبد، وهو أحد أخطر أمراض الكبد المزمنة، التي غالبًا ما يتم اكتشافها في مراحل متقدمة.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

وهناك بعض العلامات التي تظهر على القدمين قد تكون مؤشرًا صامتًا يستدعي الانتباه والفحص الطبي العاجل، وفقا لما نشر في Healthline وCleveland Clinic وMayo Clinic، وإليكم أبرز هذه العلامات:

ـ تورم القدمين والكاحلين:
نتيجة احتباس السوائل بسبب انخفاض بروتين الألبومين الذي ينتجه الكبد، ويزداد التورم بنهاية اليوم.

ـ احمرار باطن القدم:
يشبه ما يحدث في اليدين ويعود لتغيرات هرمونية بسبب ضعف وظائف الكبد.

ـ برودة أو تغير لون القدمين: إلى الأزرق أو الأرجواني
بسبب ضعف الدورة الدموية أو احتباس الدم والسوائل في الأطراف.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

ـ حكة شديدة في الجلد: وخاصة القدمين
نتيجة تراكم الأحماض الصفراوية في الجسم، وتزداد ليلًا.

ـ ظهور كدمات أو بقع زرقاء بسهولة:
بسبب ضعف قدرة الكبد على إنتاج عوامل التجلط.

ـ تغير شكل أو لون أظافر القدم:
مثل شحوب الأظافر أو تضخم أطراف الأصابع، وهي من العلامات المرتبطة بأمراض الكبد المزمنة.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

ولا يعني ظهور واحدة أو أكثر من هذه العلامات بالضرورة الإصابة بتليف الكبد، لكن يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت مع أعراض أخرى مثل: اصفرار الجلد، انتفاخ البطن، أو تغير لون البول.

الكبد أمراض الكبد تليف الكبد القدمين أخطر أمراض الكبد إشارات مبكرة لتليف الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

موعد المولد النبوي 2025

للحكومي والخاص.. موعد إجازة المولد النبوي 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

ترشيحاتنا

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

بالصور

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

لعب معاه مباراة.. وزير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج
زير الشباب والرياضة يستقبل عبد الرحمن سامح بطل العالم في الشطرنج

بمشاركة 20 عارضا.. نائب محافظ الشرقية يفتتح معرض أثاثنا للأثاث الدمياطي بالزقازيق

معرض الاثاث
معرض الاثاث
معرض الاثاث

فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

رحيل سامح عبد العزيز

إزاي نعرفه بدري؟!.. تلوث الدم ينهي حياة سامح عبد العزيز | حين يهاجم الجسد نفسه

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد