تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

حذرت تقارير طبية عالمية من أن القدمين قد تحملان إشارات مبكرة لتليف الكبد، وهو أحد أخطر أمراض الكبد المزمنة، التي غالبًا ما يتم اكتشافها في مراحل متقدمة.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

وهناك بعض العلامات التي تظهر على القدمين قد تكون مؤشرًا صامتًا يستدعي الانتباه والفحص الطبي العاجل، وفقا لما نشر في Healthline وCleveland Clinic وMayo Clinic، وإليكم أبرز هذه العلامات:

ـ تورم القدمين والكاحلين:

نتيجة احتباس السوائل بسبب انخفاض بروتين الألبومين الذي ينتجه الكبد، ويزداد التورم بنهاية اليوم.

ـ احمرار باطن القدم:

يشبه ما يحدث في اليدين ويعود لتغيرات هرمونية بسبب ضعف وظائف الكبد.

ـ برودة أو تغير لون القدمين: إلى الأزرق أو الأرجواني

بسبب ضعف الدورة الدموية أو احتباس الدم والسوائل في الأطراف.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

ـ حكة شديدة في الجلد: وخاصة القدمين

نتيجة تراكم الأحماض الصفراوية في الجسم، وتزداد ليلًا.

ـ ظهور كدمات أو بقع زرقاء بسهولة:

بسبب ضعف قدرة الكبد على إنتاج عوامل التجلط.

ـ تغير شكل أو لون أظافر القدم:

مثل شحوب الأظافر أو تضخم أطراف الأصابع، وهي من العلامات المرتبطة بأمراض الكبد المزمنة.

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

ولا يعني ظهور واحدة أو أكثر من هذه العلامات بالضرورة الإصابة بتليف الكبد، لكن يجب مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت مع أعراض أخرى مثل: اصفرار الجلد، انتفاخ البطن، أو تغير لون البول.