الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح كريم حسن شحاته خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتلبية رغبة المدير الفني خوسيه ريبيرو الذي طلب التعاقد مع مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن تكثف لجنة التعاقدات بالنادي مفاوضاتها خلال الأيام المقبلة لحسم صفقة الظهير الأيسر قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.