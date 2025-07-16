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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع ظهير أيسر أجنبي تحت السن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح كريم حسن شحاته خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، أن إدارة النادي الأهلي تسعى لتلبية رغبة المدير الفني خوسيه ريبيرو الذي طلب التعاقد مع مع عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

ومن المتوقع أن تكثف لجنة التعاقدات بالنادي مفاوضاتها خلال الأيام المقبلة لحسم صفقة الظهير الأيسر قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

الأهلي كريم حسن شحاتة ظهير أيسر أجنبي تحت السن فترة الانتقالات الصيفية تدعيم الفريق إدارة النادي الأهلي خوسيه ريبيرو

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