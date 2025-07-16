خالد الغندور يوجه سؤالا لمدرب بتروجيت بعد مشاجرته مع حامد حمدان

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لسيد عيد المدير الفني لبتروجيت، بعد أنباء مشاجرته مع اللاعب حامد حمدان أثناء المران.

وقال خالد الغندور في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: “عايز أوجه رسالة لـ سيد عيد مينفعش تطلع تقول إن توفيق محمد الأهلي كان عايزه ورفضنا لكن مفيش حاجة حصلت، على عكس صفقة حامد حمدان للزمالك”.

وتابع: “الأهلي مطلبش توفيق محمد ده كان بيجس نبض مش أكتر، والأهلي في الأخير فضل إنه ياخد محمد شكري”.

واختتم: “لو إنت عندك ابن وجاله عرض للأهلي أو الزمالك هل هتسيبه في بتروجيت ولا هتقاتل عشان توديه وتحقق حلمه”.