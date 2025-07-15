أزمة جديدة في بتروجت.. حامد حمدان يدخل في مشادة خلال مران الفريق.. ما علاقة الزمالك؟

شهد المران الصباحي لفريق بتروجت اليوم الثلاثاء أجواء مشحونة، بعدما دخل اللاعب حامد حمدان في مشادة حادة مع أحد زملائه خلال التدريبات، في واقعة أثارت استياء الجهاز الفني للفريق بقيادة سيد عيد.

وبحسب مصادر داخل النادي، تدخل المدير الفني بشكل سريع لفصل اللاعبين، وقرر على الفور طرد الثنائي من المران، في إطار تأكيده على الانضباط والالتزام داخل المعسكر التحضيري للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأرجعت المصادر ما حدث إلى الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها حامد حمدان، بعد تعثر مفاوضات رحيله إلى الزمالك، حيث كان يأمل اللاعب في ارتداء قميص الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب تلقيه عرضاً رسمياً من القلعة البيضاء.

ورغم رغبة حمدان في خوض تجربة جديدة، لا تزال إدارة بتروجت متمسكة ببقاء اللاعب داخل الفريق، ما زاد من حالة التوتر بين الطرفين، وبدأ ينعكس على سلوك اللاعب داخل التدريبات، وهو ما تجلى في واقعة اليوم.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الزمالك وبتروجت، في ظل إصرار اللاعب على الرحيل، بينما يتمسك ناديه بالحصول على المقابل المادي المناسب قبل إتمام الصفقة.