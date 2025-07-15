نجم الأهلي السابق يشيد بمعسكر الفريق

يرى أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق أن معسكر النادي الاهلي في أمريكا كان منضبطا مشددا علي أن تسويق المعسكر أمر طبيعي.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"بيع كواليس معسكر الأهلي شطارة من مجلس الإدارة ، شركة الكرة دائما تبحث عن موارد لتسديد عقود اللاعبين الذين يتقاضون رواتب كبيرة "

ويضيف الصقر :"معرفش سيد معوض انتقد معسكر الأهلي ليه ، هو مكنش معانا، معسكر الأهلي مكنش سايب وكان يبعد عن ميامي ساعة ، وكل اللقاءات متفق عليها ومكتوبة ومعروفة بمعرفة المنظومة الإعلامية للأهلي "

وتابع أحمد حسن :"الناس بتتكلم دلوقتي عشان حصل خسارة لكن لو كان الاهلي كسب مكنش حد اتكلم ".