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أحمد وفيق: قضيت فترة كورونا في التمثيل.. والتعامل مع التكنولوجيا بطريقة خاطئة يؤدي لكارثة

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:31 ص
الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الفنان أحمد وفيق أنه قضى فترة أزمة فيروس كورونا في التمثيل مع أخذ الإجراءات الوقائية والصحية.

وأضاف "أحمد وفيق" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، إن فترة العزل بدأت أثناء تصوير لبعض الأعمال الفنية، بعد أن توقف لفترة وبعدها ألتزموا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ثم العودة الي التصوير.

وتابع "أحمد وفيق" قضيت أزمة كورونا في الشغل مع اتباع كافة المحاذير وكانت فترة صعبة خاصة التمثيل في مثل هذه الظروف، مؤكدا أن معامرة من الممثلين أنهم يعملوا في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتحدث الفنان أحمد وفيق عن كواليس مسلسل النهاية وشخصيته التي جسدها خلال السيد المؤنس، مؤكدا أن التعامل مع التكنولوجيا بطريقة خاطئة تؤدي الي كارثة كبرى .

وأشار إلى أن  أبرز رسائل مسلسل النهاية هي استخدام الإنسان التكنولوجيا في تدمير العالم، موضحا أن وارد الروبوت يفرض السيطرة على العالم لذلك قدموا تحذير من خطورة هذه الافتراضية.
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