أحمد وفيق: قضيت فترة كورونا في التمثيل.. والتعامل مع التكنولوجيا بطريقة خاطئة يؤدي لكارثة

وتابع "أحمد وفيق" قضيت أزمة كورونا في الشغل مع اتباع كافة المحاذير وكانت فترة صعبة خاصة التمثيل في مثل هذه الظروف، مؤكدا أن معامرة من الممثلين أنهم يعملوا في مثل هذه الظروف الصعبة.

وتحدث الفنان أحمد وفيق عن كواليس مسلسل النهاية وشخصيته التي جسدها خلال السيد المؤنس، مؤكدا أن التعامل مع التكنولوجيا بطريقة خاطئة تؤدي الي كارثة كبرى .



