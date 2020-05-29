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أحمد وفيق: شرف لأي فنان المشاركة في مسلسل الاختيار .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:07 ص
أحمد وفيق
أحمد وفيق
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كـريـم الـخـطـيـب
تحدث الفنان أحمد وفيق عن كواليس مسلسل الاختيار والدور الذي قدمه كضابط بالجيش المصري، مؤكدا أنه شرف لأي فنان المشاركة في مسلسل الاختيار.

وقال "أحمد وفيق" خلال لقائه في برنامج "التاسعة" على الفضائية المصرية، إنه عندما عرض عليه سيناريو مسلسل الاختيار وافق على الفور بعد ان كان يتمنى ان يكون ضيف شرف فقط. 

وأضاف " أن مشاركته في عمل مثل الاختيار لتمجيد شهدائنا الابطال أمر ضروري، موضحا أنه قدم دور المقدم مدحت حنفي وهو واحد من ابطال القوات المسلحة.

وقال وفيق: أنا دائما حريص على اتباع اسلوب الحذر والمغامرة لعمل توازن في الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن مشاركته في مسلسل الاختيار والنهاية بهما توفيق من الله عز وجل .

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