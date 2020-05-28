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سمير راغب: مسلسل الاختيار ضربة قوية للجماعات الإرهابية.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 03:04 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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آيات أحمد
قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن ردود أفعال التنظيم الإرهابى عن مسلسل الاختيار تعكس مدى قوته وحقيقته، مؤكدًا أن المسلسل جاء ضربة قوية للجماعات الإرهابية وكشف ألاعيبهم للمجتمع المصرى.


وأضاف سمير راغب، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجماعات الإرهابية تهتم أكثر فى إرهاب المتلقى ولفت الانتباه وتوصيل رسالة الرعب للشعب، مشيرًا إلى أنها كانت تهتم دائمًا بتسجيل وتصوير عملياتهم.

وتابع أن الشعب المصرى والشعب العربى يعرف حقيقة ما يحدث، ويتصدى للعمليات الإرهابية مما استفز الجماعات الإرهابية بعد مشاهدته لمسلسل الاختيار.

ولفت إلى أن التنظيم الإرهابى داعش يدفع من وقته للدفاع عن جماعة الإخوان وتبرئتهم مما يؤكد تعاونهم سويًا، وأن داعش والإخوان وجهان لعملة واحدة.

وأوضح أن داعش ليست جيش عابر للحدود ولكنها تتواجد فى الدول من خلال التنظيمات المحلية، مضيفًا أن هناك بعض الإرهابيين عابرين للحدود كالمقاتلين الأجانب ولكن تنظيم  داعش ذاته محلى.
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