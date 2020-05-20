أحمد وفيق: بعض الممثلين طلبوا الانضمام لـ"الاختيار" تشرفا بالمشاركة

قال الفنان أحمد وفيق ، إن كريم العمري فنان يتملك حضورا رائعا أمام الكاميرا، مضيفا: "أتنبأ له بمستقبل كبير، وسيكون له بصمة كبيرة في السينما والدراما المصرية".





وأضاف الفنان أحمد وفيق، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن مسلسل الاختيار به مجموعة كبيرة جدًا من النجوم الكبار شاركت كضيوف في المسلسل.





واشار الى انه تم اختياره لاداء دور القائد مدحت الحنفي، قائد الكتيبة 103، منوها بأن هذه الأعمال واجبة علينا كممثلين مصريين المشاركة فيها، وهو عمل مشرف لأي فنان المشاركة في عمل وطني مثل مسلسل الاختيار





وتابع أن هذه الاعمال تزيد من حبنا واعتزازنا لبلادنا مصر، كما أنها تكرم رمزا من رموز مصر وكل شهداء هذا الوطن العظيم.



