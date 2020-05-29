منظمة الصحة العالمية توضح علاقة كورونا بفقدان الشم والتذوق

استحوذت حاستي الشم والتذوق على اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا "فيسبوك" ذلك بعد أن أنشأت مجموعة تحت اسم "فاقدي حاسة الشم والتذوق" ويضم بداخله نحو 3000 شخص يعانون من عرض واحد وهو فقدان القدرة على الشم والتذوق خلال الفترة الماضية والاشتباه في كونهم مصابين بفيروس كورونا المستجد





مع كل يوم يزداد السؤال ويزداد معه القلق بشأن تلك الأعراض الجديدة التي تبعد عن الاعراض الأولية للفيروس المستجد، وهل لها علاقه بفيروس "كوفيد- 19" أم لا، حتى وضعت منظمة الصحة العالمية حدًا لهذا الأمر.









فقد أوضح "أمجد الخولي" طبيب استشاري بمنظمة الصحة العالمية، أن حاستي الشم والتذوق من أعراض الفيروس المستجد والتي تظهر عند بعض الحالات، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





وقال "الخولي" أن بعض المصابين يفقدون حاستي الشم والتذوق بسبب التهاب الجهاز التنفسي، وعلى من يشعروا بتلك الأعراض عليهم القيام بالعزل وتناول الغذاء الجيد مع الحصول على العلاج المناسب ولكن تحت إشراف طبي.









كما أشار "الخولي" إلى أن الحاستين يعودان مرة أخرى بعد الشفاء والعلاج من فيروس كورونا المستجد، ولا قلق من ذلك.



