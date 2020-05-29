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مرأة

بعد زيادة عدد الإصابات .. 4 خطوات تحميك من الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
من المهم أن تحافظ على صحتك على مدار السنة ، ولكنها ضرورية بشكل خاص خلال انتشار فيروس كورونا وتعد النظافة أفضل طريقة لمنع البكتيريا والفيروسات من التكاثر والانتشار  كل ما عليك فعله هو ممارسة النظافة الشخصية الجيدة.  نشارك أفضل 4 نصائح وحيل للحفاظ على سلامتك وصحتك

1. جعل مطهر يديك بخاخ

انك سوف تحتاج:
3¼ أكواب من آيزوبروبيل (99.8٪)
3 ملاعق كبيرة بيروكسيد الهيدروجين (3٪)
1 ملعقة كبيرة جليسرين
¾ كوب ماء مقطر
زجاجة رذاذ معقمة

إليك الطريقة:

اخلط جميع المكونات معًا واسكبها في زجاجة رذاذ صغيرة. سيحميك رذاذ التطهير المنزلي هذا من الأوساخ والبكتيريا والفيروسات ويمكنك العثور على كل ما تحتاجه في السوبر ماركت المحلي أو متجر الأدوية.


3. اغسل يديك بشكل صحيح

غسل اليدين الصحيح والمتكرر هو كل شيء وكل شيء في مكافحة الفيروسات والجراثيم. قد تعتقد أنك تعرف كيف تغسل يديك ، لكن غالبية الناس يقومون بذلك بشكل غير صحيح طوال حياتهم، إليك الطريقة الصحيحة لغسل يديك:

3.1 بلل يديك بالماء - يجب أن تكون درجة حرارة الماء 100 درجة فهرنهايت على الأقل.

3.2 أضف الصابون إلى يديك.
3.3 افرك يديك معًا بالتناوب بين اتجاه عقارب الساعة ودوائر عكس عقارب الساعة.

3.4 اغسل ظهر يديك.

3.5 اغسل الفراغات بين أصابعك.

3.6 اغسل ظهور أصابعك ومفاصلك - لا تنس الإبهام!

3.9 جفف يديك بمنشفة ورقية يمكن التخلص منها واستخدم منشفة ورقية أخرى لإيقاف الصنبور.

4. تعقيم هاتفك

انك سوف تحتاج:

½ كوب ماء مقطر
½ كوب إيزوبروبيل (70٪)
زجاجة رذاذ معقمة
تنظيف قماش ستوكات
إليك الطريقة:

قم بإزالة هاتفك الخلوي من غلافه ، وقم بإيقاف تشغيله ، وقم بتنظيف كل من الهاتف الخليوي والغطاء البلاستيكي بقطعة قماش من الألياف الدقيقة و مطهر واستخدم ممسحة قطنية لتنظيف الزوايا والشقوق الصغيرة.

فكر في نفسك وفكر في كل شخص من حولك  من خلال اتباع هذه الاختراقات الصحية البسيطة والفعالة ، وستقدم خدمة للجميع
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