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أخبار البلد

رئيس الوزراء يدعو المواطنين لتجنب التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية للوقاية من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 06:14 م
كورونا
كورونا
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طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أولياء الأمور بتقليل تواجد الطلاب في الشوارع والنزول والالتزام بالمنازل للحد من انتشار الفيروس وتقليل فرص انتشاره.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل حاسم من غسل اليدين والوجه وغيره ، كإجراء وقائية واحترازية.

وأضاف مصطفى مدبولي أن قرار تعليق الدراسة يشمل أي أنشطة تعليمية ورياضية أيضا ، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المدارس والجامعات بشكل دائم خلال فترة تعليق الدراسة. 

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
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