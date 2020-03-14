رئيس الوزراء يدعو المواطنين لتجنب التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية للوقاية من كورونا

طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أولياء الأمور بتقليل تواجد الطلاب في الشوارع والنزول والالتزام بالمنازل للحد من انتشار الفيروس وتقليل فرص انتشاره.





وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل حاسم من غسل اليدين والوجه وغيره ، كإجراء وقائية واحترازية.





وأضاف مصطفى مدبولي أن قرار تعليق الدراسة يشمل أي أنشطة تعليمية ورياضية أيضا ، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المدارس والجامعات بشكل دائم خلال فترة تعليق الدراسة.



