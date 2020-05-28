فيروس عادي جدا.. أستاذ أمراض صدرية يكشف سر وفيات كورونا

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا عادي جدا ونسبة خطورته قليلة، معقبا: يمكن عزل المصابين به في المنازل دون الحاجة للمستشفيات.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « التاسعة»، المذاع على «القناة الأولى»، قائلا: « ينقل المريض إلى العزل في المستشفيات في حالة ارتفاع درجة الحرارة بشكل مستمر وحدوث نهجان والحاجة الى جهاز تنفس صناعي»؛ مؤكدا على ضرورة الغسيل الدوري للايدي بالماء والصابون.





وناشد صدقي، بعدم نشر الذعر بين المواطنين، لافتا ان حالات الوفاة ليست كبيرة؛ مرددا: « أغلب حالات الوفاة ليس لها علاقة بـ كورونا وانما أمراض أخرى نشطها كورونا».





وتابع صدقي: « الذي يظهر عليه اعراض كورونا يذهب الى اقرب طبيب امراض صدرية ويحدد هل يحتاج الي الذهاب الي المستشفي ام لا»؛ منوها أنه يجب البعد عن الأطفال والكبار لمدة أسبوعين كاملين حتى تنتهي فترة حضانة المرض.





وأشار صدقي، الي ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في الاماكن العامة، حتى لا ينتشر الفيروس بين المصريين.



