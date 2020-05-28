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أخبار البلد

بعد تخطى 20 ألف حالة| خبير وبائي يكشف سر ارتفاع إصابات كورونا في مصر

الخميس 28/مايو/2020 - 08:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالى
أكد إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية والمستقبل، أن ارتفاع أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد، كان متوقعا وبشكل كبير.

وقال عنان في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن كل حاله مُسجلة يوجد مقابلها حالة أخرى، ويتم ضرب الحالات المُشخصة في 1.4 من المصابين، ومثال على ذلك، لو تم احتساب ألف إصابة اليوم، بعد غد ستكون ألفا و400 حالة مصابة، مشيرا إلى أن الشخص المصاب ينقل العدوى من 2 الي 3  أفراد في يومين، مضيفًا أن المعدل الحالي للمصابين، قليل نسبيا عن المتوقع بشكل يومي.

وأضاف: "من المتوقع أن ينخفض معدل الإصابة وبشكل كبير، لكن بثبات معدل الإصابة 1.4 مصاب يوميا، وكل سيناريو طبقا لمعدل الإصابة".


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.
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