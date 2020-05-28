بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

كشفت تقارير جديدة وفقا لشركة الأدوية السويسرية روش عن ان هناك مجموعة أدوية عند مزجها يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لـ فيروس كورونا المستجد، كما أنها تقلل من مخاطر الوباء العالمي.









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"ريمديسفير" ظهر منذ فترة ولفت أنظار العالم إليه، و ساعد في التقليل من المخاطر التي تعرض لها مصابي فيروس كورونا ، وهو دواء لعلاج أيبولا. وبالنسبة لدواء





Actemra هو علاج التهاب المفاصل ويعمل على تقوية الجهاز المناعي لمرضى السرطان. أما دواء





وأجريت شركة روش الأختبار عن 450 مريضا من أكثر من دولة. وتابع الباحثون أنه يتم التجربة على تلك الأدوية بشكل منفصل عن التجارب الأخرى، مع استخدام دواء ريمديسفير لعلاج التفاعلات المناعية عند مصابي فيروس كورونا





وقال ليفي جارواي كبير الأطباء وفقا لشركة الأدوية روش، أن مزج الأدوية يمكن أن تكون علاجا فعالا للأمراض شديدة الخطورة.



