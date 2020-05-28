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بشرة خير .. نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 04:45 م
نجاح مزج نوعين من
نجاح مزج نوعين من الأدوية فى علاج فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت تقارير جديدة وفقا لشركة الأدوية السويسرية روش عن ان هناك مجموعة أدوية عند مزجها يمكن أن تكون علاجًا فعالًا لـ فيروس كورونا المستجد، كما أنها تقلل من مخاطر الوباء العالمي.

وأشارت الشركة الى أن يتم اختبار على دواء "ريمديسفير" المتعارف عليه أنه علاج فيروس كورونا وتابع لأحد الشركات الأمريكية، مع دواء "actemra" وهو دواء لـ علاج التهاب المفاصل.

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وبالنسبة لدواء "ريمديسفير" ظهر منذ فترة ولفت أنظار العالم إليه، و ساعد في التقليل من المخاطر التي تعرض لها مصابي فيروس كورونا، وهو دواء لعلاج أيبولا.

أما دواء  Actemra هو علاج التهاب المفاصل ويعمل على تقوية الجهاز المناعي لمرضى السرطان.

وتابع الباحثون أنه يتم التجربة على تلك الأدوية بشكل منفصل عن التجارب الأخرى، مع استخدام دواء ريمديسفير لعلاج التفاعلات المناعية عند مصابي فيروس كورونا، وأجريت شركة روش الأختبار عن 450 مريضا من أكثر من دولة.

وقال ليفي جارواي كبير الأطباء وفقا لشركة الأدوية روش، أن مزج الأدوية يمكن أن تكون علاجا فعالا للأمراض شديدة الخطورة.

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