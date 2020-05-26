إليك علاج فيروس كورونا بالمنزل.. فيديو

قال الدكتور ناصر رمزي استشاري طب الأطفال والاحتياجات الخاصة وطب الأسرة، إنه عند إثبات إصابة الشخص بـ فيروس كورونا بعد إجراء التحاليل اللازمة، يمكن علاجه في المنزل ولا داعي للذهاب إلى المستشفى.





وتابع: يوجد علاجًا فعال للفيروس من خلال بروتوكول منظمة الصحة العالمية وهو أقراص كلوركين فوسفيد يوميا لمدة 5 أيام، مع كبسولات أخرى لمدة 5 أيام.





وأضاف رمزي في حديثه عبر فيديو على صفحته الشخصية، أن المضاد الحيوي يستخدم في علاج فيروس كورونا وهي كبسولة واحدة يوميا لمدة 5 أيام، مع دواء بانادول 500 ملل كل 6 ساعات، مع تناول كبسولات فيتامين سي وزنك.





وأكد: أن مضع دواء أسبوسيد بعد تناول وجبة الغداء يساعد المصاب في الشفاء من الفيروس التاجي كورونا ، مع فيتامين ه المضاد للأكسدة.





وأشار رمزي إلى أن عند الشعور بضيق في التنفس يجب عمل جلسة بخار كل 6 ساعات بمحلول الملح، ونفخ بالونة لعمل تمارين للشعب الهوائية، مع أدوية الكحة لطرد البلغم.





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وأكد: ضرورة عزل الشخص نفسه في المنزل بعيدا عن أفراد الأسرة، وارتداء الكمامة الطبية.



