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دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:46 م
دواء جديد لعلاج الحالات
دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا
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اسماء محمد
أعلن باحثون بريطانيون من جامعة ساوثامبتون عن التوصل إلى دواء تجريبي يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة من مرضى فيروس كورونا .


وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن تقنية علاج فيروس كورونا الجديدة تعتمد على توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ "inhaler"، قبل تطور الحالة.


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ويعتمد هذا الدواء على استخدام بروتين يسمى "انترفيرون بيتا" يتم إنتاجه داخل جسم الإنسان في حال الاصابة بالفيروسات ويستخدم بالفعل في علاج أمراض متعددة مثل التصلب المتعدد.


وعرض موقع " skynews" طريقة عمل الجهاز على أخذ مصاب فيروس كورونا وهى عبارة عن جرعة واحدة يوميا ويراقب الجهاز حالة المرضي طوال فترة الحضانة.


وبالفعل أرسل الباحثون، اليوم الثلاثاء،120 بخاخا إلى مصابي فيروس كورونا لإجراء التجارب في منازلهم .

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