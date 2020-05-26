دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

أعلن باحثون بريطانيون من جامعة ساوثامبتون عن التوصل إلى دواء تجريبي يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة من مرضى فيروس كورونا .
وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن تقنية علاج فيروس كورونا الجديدة تعتمد على توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ "inhaler"، قبل تطور الحالة.
وعرض موقع " skynews" طريقة عمل الجهاز على أخذ مصاب فيروس كورونا وهى عبارة عن جرعة واحدة يوميا ويراقب الجهاز حالة المرضي طوال فترة الحضانة.
وبالفعل أرسل الباحثون، اليوم الثلاثاء،120 بخاخا إلى مصابي فيروس كورونا لإجراء التجارب في منازلهم .