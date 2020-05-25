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مرأة

تعرف على علاج الأرق بدون أدوية بـ 8 نصائح

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:11 م
تعرف على علاج الارق
تعرف على علاج الارق بدون ادوية بـ 8 نصائح
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اسماء محمد
يعد الارق من أكثر المشكلات الصحية التى تؤثر على كل شيء في حياة الإنسان في كل الجوانب تقريبا وللأسف الشديد يتهاون الكثير منا به ويتركه دون علاج.

فالمعاناة من الارق تسبب في انخفاض الطاقة والقوة وضعف المناعة وقلة التركيز في الدراسة أو العمل وشحوب الوجه والشيخوخة المبكرة، وغيرها من الكثير من المشكلات، ومن ثم فإن علاج الارق  وعدم القدرة على النوم ليلا من الأمور شديدة الأهمية التى يجب ان يأخذها اي انسان محمل الجد.
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وذكر موقع " mayoclinic" مجموعة من النصائح الأساسية التىى تساعدك في النوم والتخلص من الارق بسهولة.

التزم بجدول نوم. حافظ على انتظام وقت النوم والاستيقاظ بحيث لاتحدث تغييرات جذرية حتى في ايام العطلات .
حافظ على نشاط طوال اليوم ومارس بعض التمارين الرياضية قبل النوم ببضع ساعات على الأقل وليس قبل الذهاب للسرير مباشرة.
اذا كنت تتناول بعض الأدوية بشكل منتظم فلابد من معرفة تأثيرها على الجهاز العصبي والقدرة على النوم او تحتوى على مواد تسبب الارق.
اجعل غرفة نومك مريحة للنوم ابقها مظلمة وهادئة في درجة حرارة مريحة. قم بإخفاء كل الساعات في غرفة نوم حتى الموبايل.
ابحث عن طرق للاسترخاء مثل اخذ الحمام الدافئ أو التدليك قبل أو القراءة أو الموسيقى الهادئة أو تمارين التنفس أو اليوجا أو الصلاة، وابتعد عن التفكير والتخطيط في اى شئ.
التركيز على فكرة محاولة النوم بجد اثناء تواجدك على السرير يجعلك اكثر يقظة يجب ان تنشغل باي شئ اخر.
اجعل قيلولة النهار لا تزيد عن 30 دقيقة في اول النهار بحيث لاتاخذها بعد اذان العصر.
تجنب الكافيين والكحول والسجائر النيكوتين لانهم  يتسببوا في الارق

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