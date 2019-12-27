متنامش بالنهار| 7 أسباب تسبب الأرق.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عبر صفحتها على فيسبوك، عن أن الأرق واضطرابات النوم يرجع إلى عدة أسباب.
وقالت إن أسباب الأرق تتمثل في ما يلي:
- تناول كمية كبيرة من الطعام خلال المساء وقبل النوم مباشرًة.
- عدم الانتظام في النوم خلال الليل يوميا، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الهرمونات في الجسم.
- ضغوط الحياة والخوف والقلق.
- عادات النوم السيئة مثل قيلولة النهار الطويلة، والقيام بالأنشطة قبل النوم، وبيئة نوم غير مريحة.
- السفر والتغيرات بين منطقه وأخرى.
- الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو وضغط الدم والمسكنات ومنتجات تخفيف الوزن والمنشطات.
- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول.
وقالت إن أسباب الأرق تتمثل في ما يلي:
- تناول كمية كبيرة من الطعام خلال المساء وقبل النوم مباشرًة.
- عدم الانتظام في النوم خلال الليل يوميا، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الهرمونات في الجسم.
- ضغوط الحياة والخوف والقلق.
- عادات النوم السيئة مثل قيلولة النهار الطويلة، والقيام بالأنشطة قبل النوم، وبيئة نوم غير مريحة.
- السفر والتغيرات بين منطقه وأخرى.
- الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو وضغط الدم والمسكنات ومنتجات تخفيف الوزن والمنشطات.
- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول.
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