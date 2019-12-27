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مرأة

متنامش بالنهار| 7 أسباب تسبب الأرق.. تعرف عليها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:31 م
اسباب الارق
اسباب الارق
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حياة عبد العزيز
كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عبر صفحتها على فيسبوك، عن أن الأرق واضطرابات النوم يرجع إلى عدة أسباب.

وقالت إن أسباب الأرق تتمثل في ما يلي:

- تناول كمية كبيرة من الطعام خلال المساء وقبل النوم مباشرًة.

- عدم الانتظام في النوم خلال الليل يوميا، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الهرمونات في الجسم.

- ضغوط الحياة والخوف والقلق.

- عادات النوم السيئة مثل قيلولة النهار الطويلة، والقيام بالأنشطة قبل النوم، وبيئة نوم غير مريحة.

- السفر والتغيرات بين منطقه وأخرى.

- الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو وضغط الدم والمسكنات ومنتجات تخفيف الوزن والمنشطات.

- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول.

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