متنامش بالنهار| 7 أسباب تسبب الأرق.. تعرف عليها

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كشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية، عبر صفحتها على فيسبوك، عن أن الأرق واضطرابات النوم يرجع إلى عدة أسباب.وقالت إن أسباب الأرق تتمثل في ما يلي:- تناول كمية كبيرة من الطعام خلال المساء وقبل النوم مباشرًة.- عدم الانتظام في النوم خلال الليل يوميا، وبالتالي يؤدي إلى اضطراب الهرمونات في الجسم.- ضغوط الحياة والخوف والقلق.- عادات النوم السيئة مثل قيلولة النهار الطويلة، والقيام بالأنشطة قبل النوم، وبيئة نوم غير مريحة.- السفر والتغيرات بين منطقه وأخرى.- الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب وأدوية الربو وضغط الدم والمسكنات ومنتجات تخفيف الوزن والمنشطات.- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنيكوتين والكحول.