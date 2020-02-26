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منوعات

لمن يعاني من الأرق.. حل بسيط وفعال يساعدك على النوم في 60 ثانية

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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هدير علاء
سلط تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على حلّ فعال يمكن أن يساعد من يعانون من مشكلة الأرق على النوم في غضون 60 ثانية فقط، وهذا الحل هو عبارة عن "تقنية تنفس بسيطة"، تُعرف باسم "4-7-8"، وكل ما يتوجب على الفرد فعله في هذه الحالة هو إجراء تغيير طفيف في طريقة تنفسه.

وأوضح التقرير أن هذه الطريقة تقوم على 3 خطوات: التنفس من أنفك أولًا لمدة 4 ثوان ثم حبس هذا النفس لمدة 7 ثوان وأخيرًا إخراج الزفير ببطء من فمك لمدة 8 ثوان، ويمكنك تكرار ذلك حتى تخلد إلى النوم.

ونقلت الصحيفة عن الخبير "أندرو ويل"، المتخصص في مجال الطب التكاملي في جامعة "أريزونا" الأمريكية، قوله إن تمرين التنفس الموضح أعلاه جاءت فكرته من الهند في الأساس، حيث يستخدم باعتباره جزء من ممارسات التأمل.

وتابع مؤكدًا على أنه يعد أيضًا بمثابة أفضل طريقة وجدها للعودة إلى النوم حال الاستيقاظ في منتصف الليل.

ويساعد هذا التمرين ممارسي "اليوجا" على الدخول في حالة استرخاء، إلى جانب أنه يلعب دورًا في مساعدة من يعانون من الإجهاد الذهني على الهدوء والاسترخاء. 
لمن يعاني من الأرق.. حل بسيط وفعال يساعدك على النوم في 60 ثانية
لمن يعاني من الأرق.. حل بسيط وفعال يساعدك على النوم في 60 ثانية
لمن يعاني من الأرق.. حل بسيط وفعال يساعدك على النوم في 60 ثانية
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