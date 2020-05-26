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بشرى سارة.. نجاح أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:48 م
أدوية القلب
أدوية القلب
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أسماء عبد الحفيظ

كشفت دراسة جديدة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، مدى فاعلية أدوية سيولة الدم ومثبطات المناعة فى علاج مصابي كورونا.


وأوضحت الدراسة أن توفير مميعات الدم (أدوية سيولة الدم) قد يساعد المرضى الذين يعانون بالفعل من فيروس كورونا المستجد بشكل حرج، إذ بدأ الباحثون في مستشفى "جبل سيناء" اختبارات لمعرفة مضادات التخثر التي توفر المزيد من الفوائد وما هي الجرعات المطلوبة للعلاج من الفيروس.


وأكد الدكتور مجدي على ارتفاع عدد حالات الشفاء والنجاة من المضاعفات.


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وأوضح بدران أن هذه الأدوية توفر طريقة لمنع تجلط الدم، مؤكدا ذلك بعد إثبات أن فيروس كورونا لا يحدث التهابا رئويا فقط وإنما يسبب جلطات.


وأبلغ الأطباء في جميع أنحاء العالم عن حالات كورونا تنطوي على تخثر دم شديد، ومع ذلك، لم يفهم المجتمع الطبي حتى الآن سبب تسبب الفيروس التاجي في تجلط الدم.


 وقال الطبيب فوستر: "أجرينا 75 عملية تشريح للجثث ويعتبر التخثر مشكلة دون أي حلول، يبدأ من الرئتين، تليها الكليتان والقلب وينتهي في الدماغ".

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