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3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:37 م
4 عوامل تحدد مدى
4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن هناك بعض المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد، وظهور عوامل تزيد من خطورة الإصابة بالفيروس على صحة الأشخاص، وهي التي تحدد مدى خطورة الأعراض على الفرد.


وأظهرت الدراسة نتائجها من خلال عدة أبحاث أجريت على الآلاف من مصابي فيروس كورونا في المستشفيات ببريطانيا، على مدار شهور قليلة، والتي حددت أن هناك بعض العوامل تتدخل في تحديد مصير المصاب بالفيروس.


وأكدت النتائج أن تلك العوامل ترجع لـ4 أشياء وهي وزن الشخص، وماذا يعاني من أمراض مزمنة، والعمر والجنس، مشيرة إلى أنه يتم تحديد حالة المريض بناءً على تلك العوامل.


وقال الباحثون في الدراسة إنهم وجدوا نسبة كبيرة من المصابين بالفيروس التاجي كورونا من الرجال، كما وجدوا أن متوسط الأعمار يقع ما بين 60 و73 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة وكان مرض القلب هو الأكثر شيوعا بينها.


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كما وجد الأطباء أن هناك بعض الأمراض المزمنة تساعد في زيادة المخاطر الصحية عند الإصابة بالوباء العالمي كورونا، وهي الإصابة بالكلى، ومرض السكر والكبد.


كما أشارت الأبحاث العلمية إلى أن هناك بعض الأعراض هي الأكثر شيوعا بين الأشخاص الذي أجريت عليهم الدراسة وهي سعال وحمى وضيق تنفس وتشوش.

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