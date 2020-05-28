ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين.. كيف نستعد لها ونصائح للوقاية

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عددا وافرا من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لـ فيروس كورونا كوفيد 19.

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وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا، أن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين.



وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات إصابات جديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا مع وجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة العلمية الأولى "المستجدات عن كورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.

ومن جانبة أوضح خبير المناعة العربي الدكتور مجدى بدران ظهور فيروس جديد ، وفى الصين أيضًا ، و تتكرر الدراما الفيروسية، بظهور فيروس جديد ، زيادة الإصابات.

تعاون آلات الميديا الغربية فى بث الهلع والرعب والخوف التنافس بين عدة شركات معروفة للاستحواذ على أكبر مبيعات من أدوات الحماية وأدوات الكشف التى يجهلها العالم حاليًا أدوية جديدة للعلاج أدوية قديمة مخزنة على وشك انتهاء المفعول ، فشلت فى علاج الفيروسات السابقة ، و الهلع العالمى سيبرر تجريبها أولًا مع الحالات الخطرة، والبدء فى إنتاج التطعيمات المنتظرة بواسطة شركات معروفة.

المشهد الأخير، انحسار الفيروس فجأة، فوز الشركات العالمية المعروفة فى بيع الأدوية والأدوات والتطعيمات، خسارة الدول جراء تعطيل اقتصادياتها خاصة دول العالم الثالث ، و تحول مبيعات الفيروس إلى كهنة لا فوائد تذكر منها، نسيان الناس الكورونا و عودتهم بخبرات وعادات وسلوكيات أفضل، كل هذه الأحداث فما للدروس التى يجب أن نتعلمها من هذه المحنة.

وأضاف بدران : منذ 22 يناير ، الفيروس أصاب 5603715 ، وقتل 348216 ، و أغار على 213 دولة . ولا يوجد تطعيم ، أو دواء محدد مضاد للفيروس .

الدروس التى يجب أن نستوعبها من هذه المحنة وكيف نستعد لها وما هى أهم النصائح للوقاية من كورونا.

المناعة سر الحياة ، وباص وورد النجاة

أبناء الوطن يتحدون معًا لينجون من كل شر وداء

عدم الاستهانة بالفيروسات

تخريب البيئة دمار مستطير

النظافة من الإيمان

طرق الوقاية من الفيروسات سهلة :

النظافة

البعد عن التدخين

البعد عن المرضى

الولاء للوطن، رعايا الدول الغربية رفضوا العودة بلادهم وفضلوا البقاء فى مصر ، وآلاف المصريين الذين لديهم جنسيات أخرى عادوا بأسرهم لأرض مصر الطاهرة .

الجيش الأبيض رصيد مصر الثمين ، علينا الحرص عليه ، وتنميته ، وتسليحه بأحدث الترسانات الطبية