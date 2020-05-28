11 نصيحة من هاني الناظر لمنع نقل عدوى كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، مجموعة من النصائح الهامة لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا التاجي، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس .











وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه النصائح لمتابعيه:





١- تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات خارج المنزل.







٢-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة نصف دقيقة.







٣-تطهير المشتروات بقطنة مبللة بالكحول.







٤-تطهير الخبز بوضعه على النار.





٥- غسل الخضراوات بالخل والماء.







٦- تناول طبق سلطة خضراء يوميا لتقوية المناعة.







٧- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة المتواجدة بالشارع.







٨-استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.







٩- خلع الحذاء قبل دخول المنزل وتطهيره بالكحول.







١٠- الامتناع عن عادة التقبيل والأحضان عند الالتقاء.







١١-التعرض للشمس يوميا لمدة نصف ساعة.





