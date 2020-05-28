AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

11 نصيحة من هاني الناظر لمنع نقل عدوى كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 03:23 م
هاني الناظر
هاني الناظر
Advertisements
رشا عوني
قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، مجموعة من النصائح الهامة لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا التاجي، خاصة في ظل تزايد عدد الحالات الحاملة للفيروس .


وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هذه النصائح لمتابعيه: 

١- تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات خارج المنزل.

٢-غسل اليدين بالماء والصابون لمدة نصف دقيقة.

٣-تطهير المشتروات بقطنة مبللة بالكحول.

٤-تطهير الخبز بوضعه على النار.

٥- غسل الخضراوات بالخل والماء.

٦- تناول طبق سلطة خضراء يوميا لتقوية المناعة.

٧- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة المتواجدة بالشارع.

٨-استعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال.

٩- خلع الحذاء قبل دخول المنزل وتطهيره بالكحول.

١٠- الامتناع عن عادة التقبيل والأحضان عند الالتقاء.

١١-التعرض للشمس يوميا لمدة نصف ساعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابتعد عن التقبيل والأحضان.. 10 خطوات تحميك من فيروس كورونا.. فيديو

السلاح الوحيد الآن لمواجهة فيروس كورونا.. هاني الناظر يوجه رسالة مهمة لوزير التعليم.. ويحذر من استخدام الكلور ويوصي المدخنين بهذا الأمر

حروق بالجلد والعين..الناظر يكشف آثار الاستخدام المفرط للكلور و الكحوليات..فيديو

مهمة وغير متوقعة.. هاني الناظر يقدم 10 خطوات للحماية من الفيروس

نشرة المرأة .. أضرار خطيرة للإفراط في القهوة والشاي .. واكتشف علاقة أدوية الضغط بفيروس كورونا

يؤثر على المناعة بالسلب.. هاني الناظر يناشد المواطنين الابتعاد عن التوتر العصبى.. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة.. دار الإفتاء تجيب

مدبولي: إجراء التحاليل السريعة والـ PCR لجميع الأطقم الطبية.. وتوفير كل المستلزمات لهم

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

هذا النوع من الكمامات الأكثر منعا لتسلل فيروس كورونا

بعد 4 سنوات من الانفصال.. كيف أصبحت علاقة براد بيت وانجلينا جولي؟

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

AdvertisementS

فتح باب التظلمات وحل أزمة التكليف.. 10 قرارات جديدة من الحكومة لدعم الأطباء

بيان حكومي جديد حول خطط مواجهة فيروس كورونا بعد قليل

رئيس الوزراء: ضم منظومة الشكاوى الحكومية لمساعدة وزارة الصحة لتلقي بلاغات مصابي كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعلن ضوابط الحج والعمرة

اعتبارا من السبت.. حظر التجول من 8 مساء.. والمواصلات العامة تعود للعمل.. وهذه الخدمات مستثناة

شاهد.. زوجة لاعب زملكاوي تعرض الزواج على كبير مشجعي الأهلي

الخفافيش بريئة.. تقارير طبية تؤكد تخليق فيروس كورونا معمليا

بينهم 91 مصريًا.. الكويت تسجل 845 إصابة جديدة و10 وفيات بـ فيروس كورونا

بعد ضمها لتلقى بلاغات كورونا.. كل ما تريد معرفته حول منظومة الشكاوى الحكومية وكيفية التواصل معها

صاحبة فيديو الاغتصاب.. النيابة العامة تأمر بضبط منة عبد العزيز و6 آخرين

الطيران يتعافي.. 100 ألف رحلة جوية تحلق في السماء للمرة الأولى منذ انتشار كورونا

بدون زيت وقلية.. 4 طرق جديدة لتحمير البطاطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مؤسف.. أب يتسبب في إصابة طفلته الرضيعة بالعمى والشلل الدماغي

أول صور مسربة لسيارة هيونداي سانتا كروز 2021.. وسعرها بالجنيه 4

فوبيا البالطو الأبيض.. استشاري نفسي يكشف أسباب هروب مصابي كورونا من المستشفيات