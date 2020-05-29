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منوعات

فسح ببلاش.. اليابان تمنح مبلغ مغري لكل سائح

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أحدث فيروس كورونا المستجد ضربة قاضية للسياحة في مختلف بلدان العالم، فقد أغلقت المطارات وتوقفت أسراب الطائرات عن الطيران في الأجواء على العالمية، وكانت اليابان واحدة من تلك الدول التي لحق بها ضرر السياحة.

من قلب الأزمة قررت اليابان أن تضع خطة محكمة للخروج منها بسلام، وجذب السياحة إلى أراضيها مرة أخرى، حيث قررت أن تمنح قسائم بقيمة 158 دولار "20 ألف ين" لكل سائح يهبط على أرض اليابان. 


وأشارت السلطات اليابانية أن بهذه الخطوة يمكن جذب السياح إليها مرة أخرى بعد تلك الأشهر من منع السفر، فقد تغري تلك القسائم السياح لزيارة البلاد واكتشافها، بحسب ما نشرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية. 

وهذه القسائم هي عبارة عن شيكات يمكن التعامل والدفع بها في المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الموجودة باليابان، ولكن لا يمكن صرفها أو التعامل بها خرج حدود الدولة. 


وتنوي السلطات اليابانية البدء في تلك المبادرة في أواخر شهر يوليو المقبل، فقد خصصت ميزانية قدرها 12.5 مليار دولار أمريكي، لتغطية تلك المبادرة واستعادة السياحة.

وحتى يتمتع السائح بتلك القسيمة والحصول عليها، يجب عليه أن يوفر إثبات حجز فندق وخاصًة فندق ريوكان التقليدية.
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