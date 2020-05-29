الحاجة أم الاختراع.. فيروس كورونا يدفع الشعوب للابتكار.. صور





تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا للطرق التي تم استخدمها حول العالم للوقاية من كورونا، ولحماية أنفسهم وأطفالهم من الإصابة بالفيروس.





تظهر الصور محاولة البعض في التجديد والابتكار في طرق الوقاية بكل الإمكانيات المتاحة حتى لو كانت بسيطة، وأثبتوا أن الإنسان يمكن أن يحمي نفسه ومن حوله بأقل الإمكانيات .





استخدم البعض أكياس البلاستيك والقفازات المطاطة وصنعوا أقنعة من أدوات بسيطة وأقمشة قابلة للغسل والتعقيم ، بعد نفاد الأقنعة من الأسواق ورغبة المواطنين في توفير الأمان لهم ولأسرهم.





وفي بعض الدول حول العالم، قررت الحكومات عودة العمل بها ولكن باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية، فبدأوا في فتح المطاعم والاسواق، وقام اصحاب المطاعم بشراء روبوت لتقديم الطلبات بدلا من الانسان لضمان الوقاية.

منذ تفشي وباء كورونا والعالم كله يتجه إلى وسائل وطرق غريبة للوقاية من الفيروس، بعضها بدائي، والبعض الآخر حديث، حيث دفع كورونا الإنسان إلى الابتكار للوقاية منه.