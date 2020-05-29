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موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:13 م
الاتهاب الرئوي
الاتهاب الرئوي
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نهى هجرس
الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية في الرئتين، وعادة ما تسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، وعادة ما يحدث بسبب التهاب في الأكياس الهوائية في إحدى أو كلتا الرئتين والحويصلات الهوائية المليئة بالسوائل أو الصديد ، مما يجعل من الصعب التنفس.

وقدم موقع "boldsky"  أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي..

- الغرغرة المياه المالحة 
يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تخفيف الشعور بالحكة في الحلق، والمخاط في الصدر والحلق يمكن أن يسبب السعال، يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح على التخلص من المخاط في الحلق، وبالتالي توفير بعض الراحة الفورية.

- العسل 
يحتوي العسل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، لذلك  تناول ملعقة من العسل كل ليلة قبل النوم.

- فيتامين سي 
فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة المقاومة المناعية لمختلف أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية بما في ذلك الالتهاب الرئوي، لذلك يفضل استخدام الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الحمضيات والجوافة والبطاطس والفراولة والبروكلي والقرنبيط والشمام.


- شاي الزنجبيل 
يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف السعال وتهدئة الحلق الملتهب بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات فيه.
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