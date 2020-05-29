موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

وقدم موقع "boldsky" أبرز طرق العلاج الطبيعية للتخلص من الالتهاب الرئوي..

- الغرغرة المياه المالحة

يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ في تخفيف الشعور بالحكة في الحلق، والمخاط في الصدر والحلق يمكن أن يسبب السعال، يمكن أن يساعد الغرغرة بالماء المالح على التخلص من المخاط في الحلق، وبالتالي توفير بعض الراحة الفورية.



