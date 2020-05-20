معلومات عن الالتهاب الرئوي.. هل له علاقة بفيروس كورونا.. طبيب يجيب

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب التهاب في أنسجة الرئة، وعادة ما يصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة افى التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، ويمكن الكشف عن الالتهاب الرئوي عبر إجراء اختبارات متخصصة، فيما يركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب.
وهناك العديد من الأسباب الشائعة للإصابة بـ الالتهاب الرئوي بما فيهم: التعرض للمهيجات مثل الأدخنة، وعوادم السيارة، أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، أو بسبب تناول بعض أنواع علاجات السرطان، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
وهناك العديد من الأسباب الشائعة للإصابة بـ الالتهاب الرئوي بما فيهم: التعرض للمهيجات مثل الأدخنة، وعوادم السيارة، أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، أو بسبب تناول بعض أنواع علاجات السرطان، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
العلاقة بين الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا
ويتساءل البعض حول ما إن كان هناك تشابه أو علاقة ما بين الالتهاب الرئوي والإصابة بفيروس كورونا، وعلق الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يتسبب في التهاب رئوي فيروسي.
وأضاف أيمن سالم، أن فيروس كورونا طفيل حيوي يكمل دورة حياته داخل الجسم وله خلية مستهدفة وهي خلية نسيج الرئة ويمر على الأنف والحلق ويصل إلى الرئتين.
وتابع أيمن سالم، ان الأساس في العلاج هو مقاومة جسم الإنسان والمناعة الجيدة وإذا كانت المقاومة سريعة يمكن ألا تظهر الأعراض، بينما تظهر المضاعفات في صورة تليف رئوي ونقص نسب الاكسجين ومضاعفات تؤثر على حيوية أعضاء الجسم وعلى رأسها الكلى والكبد والقلب، والوفاة تحدث في حال ظهور المضاعفات.