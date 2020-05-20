معلومات عن الالتهاب الرئوي.. هل له علاقة بفيروس كورونا.. طبيب يجيب

وعادة ما يصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة افى التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، ويمكن الكشف عن الالتهاب الرئوي عبر إجراء اختبارات متخصصة، فيما يركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب.



وهناك العديد من الأسباب الشائعة للإصابة بـ وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي. يحدث الالتهاب الرئوي بسبب التهاب في أنسجة الرئة،وهناك العديد من الأسباب الشائعة للإصابة بـ الالتهاب الرئوي بما فيهم: التعرض للمهيجات مثل الأدخنة، وعوادم السيارة، أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، أو بسبب تناول بعض أنواع علاجات السرطان،





العلاقة بين الالتهاب الرئوي وفيروس كورونا





وأضاف أيمن سالم، أن فيروس كورونا طفيل حيوي يكمل دورة حياته داخل الجسم وله خلية مستهدفة وهي خلية نسيج الرئة ويمر على الأنف والحلق ويصل إلى الرئتين.

