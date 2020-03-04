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طبيب: كورونا يتسبب في التهاب رئوي فيروسي ويستهدف خلية الرئة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:35 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، إن  فيروس كورونا المستجد يتسبب في التهاب رئوي فيروسي.

وأضاف أيمن السيد سالم في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن  فيروس كورونا طفيل حيوي يستكمل دورة حياته داخل الجسم وله خلية مستهدفة وهي خلية نسيج الرئة ويمر على الأنف والحلق ويصل إلى الرئتين.

وتابع أيمن السيد سالم: "الأساس في العلاج هو مقاومة جسم الإنسان والمناعة الجيدة  وإذا كانت المقاومة سريعة يمكن ألا تظهر الأعراض".

وأكمل أيمن السيد سالم: "المضاعفات تظهر في صورة  تليف رئوي ونقص نسب الاكسجين ومضاعفات تؤثر على حيوة أعضاء الجسم وعلى رأسها الكلى والكبد والقلب، والوفاة تحدث في حال ظهور المضاعفات".

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