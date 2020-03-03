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طبيب: فيروس كورونا له مناطق توليد وانتشار جديدة في العالم.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:01 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات الكبدية بجامعة الزقازيق، إن منظمة الصحة العالمية  لم تعلن فيروس كورونا على أنه وباء.

وأضاف أحمد شاهين في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة ط الحياة"، أن فيروس كورورنا سريع التطور والانتشار وله بصمات غريبة الشكل .

وتابع أحمد شاهين:"  من الممكن أن ينقل فيروس كورونا العدوى وهو في فترة الحضانة".

وأكمل أحمد شاهين:"  فيروس كورونا إذا أصاب مجموعة من الناس نجد البعض يظهر عليهم أعراض والبعض الآخر لا تظهر عليهم أعراض".

ولفت أحمد شاهين:"  فيروس كورونا له مناطق توليد وانتشار جديدة في مختلف أنحاء العالم  وهذا ما تسبب في الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا".

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