الصحة العالمية.. 2532 حالة مصابة بفيروس كورونا بالدول الإسلامية.. و77 متوفيا في إيران

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".









وأوضحت منظمة الصحة العالمية، الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس.













وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:





الأردن حالة واحدة.





أفغانستان حالة واحدة.









البحرين 49 حالة.









إيران 2336 حالة ، توفى منهم 77 حالة.









العراق 26 حالة.









الكويت 56 حالة.









لبنان 13 حالات.





تونس حالة واحدة.





عمان 12 حالات.





المغرب حالة واحدة.





الإمارات 21 حالة.









باكستان 5 حالات.





السعودية حالة واحدة.





مصر حالة واحدة.





قطر 8 حالات.









إجمالي عدد حالات إصابة 2532، وعدد وفيات 77 حالة.