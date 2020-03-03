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بشرى سارة لمصر والخليج.. نهاية كورونا الشهر القادم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تسود حالة من الفزع بعد انتشار فيروس كورونا وظهور بعض الحالات في دول متفرقة، وكانت إشارات وزارة الصحة العالمية عن ظهور بعض الحالات المصرية التي تحمل فيروس كورونا.


وقدّم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، أخبارَا سارة للمصريين والأفارقة وأهل الخليج بخصوص فيروس كورونا وانتشاره في هذه الدول.


وأكد شعبان أن ارتفاع حرارة الجو في الربيع والصيف فوق الـ٢٠ درجة يساعد على التخلص من فيروس كورونا، وذلك لأن الفيروس يتراجع ويختفي بدرجات الحرارة المرتفعة بعد 20 درجة.


ومن المعروف أن البلاد العربية ومصر وأفريقيا ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في الصيف، وقد تصل إلى 40 درجة.
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