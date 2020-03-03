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أخبار العالم

رعب فى إيران.. مستشار ظريف وموظف الصحة العالمية يصابان بـ كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:42 ص
مستشار ظريف يصاب
مستشار ظريف يصاب بـ كورونا
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سمر صالح
انتشار فيروس كورونا في صفوف المسؤولين في إيران بعد أن ارتفع عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 1500 مصاب.

وأصيب حسين شيخ الإسلام، مستشار سابق لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وكتب مدير موقع انتخاب الإخباري، مصطفى فقيهى، على حسابه على تويتر: بلغني أن حسين شيخ الإسلام مستشار وزير الخارجية، قد تأثر أيضًا بفيروس كورونا المستجد، والتحق بقافلة المسؤولين المصابين".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، إصابة أحد موظفي مكتبها في العاصمة الإيرانية طهران وكتبت المنظمة الدولية في تغريدة على حسابها على تويتر "ثبت الآن أن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في مكتبنا بإيران اصيب بكورونا".

وبالتزامن أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الإيراني (ملي) ورئيس جمعية البنوك، محمد رضا حسين زاده، الاثنين، وفاة أربعة من موظفي البنوك الإيرانية جراء الإصابة بكورونا. 

وكتب على انستجرام، إن "أربعة من موظفي البنوك الإيرانية توفوا بسبب كورونا"، مضيفًا أن الأشخاص المتوفين يعملون في المصرف "التجاري، ورفاه، والإسكان، والوطني".

ويأتي هذا بعد وفاة محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام إثر تدهور وضعه الصحي جراء كورونا، بالإضافة إلى وفاة النائب محمد علي رمضاني السبت الماضي.

يذكر أنه خلال الأسبوع الماضي أعلن عن إصابة عدة مسؤولين في إيران منهم معصومة ابتكار، مستشارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى 1501، وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، عبر التلفزيون الرسمي، الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 1501 حالة والوفيات إلى 66.

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