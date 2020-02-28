عميد معهد القلب السابق يقدم نصائح للوقاية من فيروس كورونا



قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، إن الوضوء ٥ مرات يوميا أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا ، فمبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية هي مفتاح الحد من انتشار هذا الفيروس.





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وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، لذلك اغسل يديك بانتظام ومن ثم فإن الوضوء ٥ مرات يوميا بما يشتمل عليه من غسل اليد من ٥ إلى ١٥ مرة يوميا يحفظك من الإصابة بفيروس





كورونا . عليك بالتوقف فورا عن عادة الأحضان والتقبيل لكل شخص تقابله وعليك بارتداء الكمامة للوقاية إذا كنت ممن يحتكون بالمصابين أو من المصابين بفيروس

ونصح عميد المعهد القومي للقلب سابقا قائلا "عليك أن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي، تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك،التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة".وتابع: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس، كما