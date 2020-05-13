هنبطل تدخين في رمضان.. 3 طرق بسيطة لعلاج التهاب الرئة للمدخنين

معتز

القيعي





وأضاف القيعي، انه عندما يتخذ المدخن قرار البعد عن التدخين فقد يجد بعض الصعوبات في التعامل مع الأعراض الانسحابية للنيكوتين من جسده، بالإضافة إلى التعامل مع

؛ حيث يمكن ببعض العادات أو من خلال بعض المشروبات التي تعالج هذا الالتهاب، ومنها:

1- مضادات الأكسدة :



وأكمل القيعي، انه تتمثل مضادات الأكسدة في: الشاي الأخضر، والزنجبيل، الكركم، وزيت الزيتون، وعصير التوت، حيث انه من شأن هه المشروبات معالجة التهابات الرئة التي حدثت بسبب

بجميع أشكاله.

2- ممارسة تمرين التنفس :



وأشار القيعي، إلى انه تساهم ممارسة تمرين التنفس في

التي تسبب به التدخين، ويتم تمرين التنفس عبر أخذ شهيق واملأ الرئتين بالهواء ثم السكون حوالي 10 ثواني ثم إخراج الهواء عن طريق الأنف بعملية الزفير.

3- فيتامين د :



واكد القيعي، ان نقص فيتامين د في الجسم قد يؤثر بشكل كبير على