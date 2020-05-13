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هنبطل تدخين في رمضان.. 3 طرق بسيطة لعلاج التهاب الرئة للمدخنين

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:32 م
هنبطل تدخين في رمضان
هنبطل تدخين في رمضان
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آية التيجي
يمكن استغلال شهر رمضان الكريم في التخلص من العادات السيئة كـ الشراهة في تناول الحلويات والأطعمة، وايضا التخلص من عادة التدخين السيئة والضارة، والتي تتسبب في دمار الجهاز التنفسي والتهاب في الشعب الهوائية.

وكشف معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إلى أن التدخين يمكن ان يتسبب في العديد من الأضرار الغير متوقعة للجهاز التنفسي، ومن أكثرها خطورة هو التهاب الشعب الهوائية والرئتين.

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان التدخين لا يقتصر على السجائر فقط، ولكن مدخني الشيشة والسجائر الإلكترونية لا يسلم الجهاز التنفسي الخاص بهم من هذه الأضرار الجسيمة، والخطيرة.

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وأضاف القيعي، انه عندما يتخذ المدخن قرار البعد عن التدخين فقد يجد بعض الصعوبات في التعامل مع الأعراض الانسحابية للنيكوتين من جسده، بالإضافة إلى التعامل مع التهاب الرئة؛ حيث يمكن ببعض العادات أو من خلال بعض المشروبات التي تعالج هذا الالتهاب، ومنها:

1- مضادات الأكسدة :
وأكمل القيعي، انه تتمثل مضادات الأكسدة في:  الشاي الأخضر، والزنجبيل، الكركم، وزيت الزيتون، وعصير التوت، حيث انه من شأن هه المشروبات معالجة التهابات الرئة التي حدثت بسبب التدخين بجميع أشكاله.

2- ممارسة تمرين التنفس :
وأشار القيعي، إلى انه تساهم ممارسة تمرين التنفس في معالجة التهاب الرئة التي تسبب به التدخين، ويتم تمرين التنفس عبر أخذ شهيق واملأ الرئتين بالهواء ثم السكون حوالي 10 ثواني ثم إخراج الهواء عن طريق الأنف بعملية الزفير.

3- فيتامين د :
واكد القيعي، ان نقص فيتامين د في الجسم قد يؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي، لذا يجب تناول المكملات الغذائية وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، وايضا الحصول عليه عبر التعرض لأشعة الشمس بشكل كافي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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