هنبطل في رمضان .. احرص على تناول هذه الأطعمة للحد من شراهة التدخين

وأكد بدران، انه تتسبب الأطعمة القلوية قليلة الحمضية في بطء إزالة النيكوتين من الجسم، وبالتالي تقلل من الرغبة في التدخين وتساعد على التحكم في الرغبة الشديدة للتدخين مما يساعد على التوقف عن التدخين تدريجيًا.

تتمثل الأطعمة القلوية في العديد من الخضروات والفواكه، وأوضح بدران، ان اهم الأطعمة القلوية هي: البطيخ و السبانخ والخس و البسلة والبصل والخس واللفت والخيار والكرفس والقرنبيط والبنجر، الموز والبرتقال أما من المكسرات تتمثل في اللوز والبندق، وبالنسبة للأطعمة الأطعمة الحريفة، فإن جميع التوابل والأعشاب قلوية، مثل القرفة و الكاري والزنجبيل والخردل.