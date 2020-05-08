AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنبطل في رمضان .. احرص على تناول هذه الأطعمة للحد من شراهة التدخين

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:15 م
هنبطل تدخين في رمضان
هنبطل تدخين في رمضان
Advertisements
آية التيجي
التدخين عادة ضارة للمدخن ويسبب أضرارا بالغة لكل من المدخن ومستنشق  الدخان، لذا يجب على المدخنين الحرص على استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين، كونهم يمتنعون عن التدخين طوال فترة الصيام بشكل طبيعي.

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك العديد من النصائح التي يمكن أن تساعد المدخن في الابتعاد والتوقف عن عادة التدخين واستغلال شهر رمضان الكريم وفترة الصيام في البعد عن التدخين.

اقرأ أيضا | هنبطل تدخين في رمضان.. المدخنون أكثر عرضة لأمراض الأوعية الدموية.. فيديو

أضاف بدران، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التدخين يعتبر عادة أشبه بالإدمان، وله أعراض انسحابية من الجسم بفعل النيكوتين وتأثيره على جسم المدخن، إلا أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكنها أن تساعد المدخن في التوقف عن عادة التدخين، وأهمها:

فوائد الأطعمة القلوية في الحد من الشراهة للتدخين:

وأكد بدران، انه تتسبب الأطعمة القلوية قليلة الحمضية في بطء إزالة النيكوتين من الجسم، وبالتالي تقلل من الرغبة في التدخين وتساعد على التحكم في الرغبة الشديدة للتدخين مما يساعد على التوقف عن التدخين تدريجيًا.

تتمثل الأطعمة القلوية في العديد من الخضروات والفواكه، وأوضح بدران، ان اهم الأطعمة القلوية هي: البطيخ و السبانخ والخس و البسلة والبصل والخس واللفت والخيار والكرفس والقرنبيط والبنجر، الموز والبرتقال أما من المكسرات تتمثل في اللوز والبندق، وبالنسبة للأطعمة الأطعمة الحريفة، فإن جميع التوابل والأعشاب قلوية، مثل القرفة و الكاري والزنجبيل والخردل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 طرق لمقاومة الرغبة الملحة للتدخين

هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح فعالة للتخلص من هذه العادة نهائيًا

هنبطل تدخين في رمضان.. 7 عادات لمواجهة أعراض انسحاب النيكوتين

هنبطل في رمضان.. 5 خطوات للإقلاع عن التدخين في المنزل.. تعرف عليها

هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح هامة للتوقف عن العادة السيئة

هنبطل تدخين في رمضان.. أطعمة ومشروبات تساعدك على الإقلاع

ترشيحاتنا

كأس مصر السبب.. غضب عارم بين الأندية من اتحاد الكرة

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

مسلسل الاختيار الحلقة 14 .. المنسي في مواجهة هشام عشماوي

بدأ من الخفافيش..الصحة العالمية: القطط والقوارض والكلاب معرضة للإصابة بفيروس كورونا

جمال شعبان: أسباب كثيرة ترهق الشرايين التاجية منها السمنة..فيديو

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الكوفي .. القهوة لا تؤذي القلب

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم