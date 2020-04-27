هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح فعالة للتخلص من هذه العادة نهائيًا

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان للحد من عادة التدخين يجب علاج الأسباب النفسية والجسدية، فهناك العديد من الأسباب النفسية والجسدية، والتي يجب التخلص منها في البداية للتخلص من عادة التدخين السيئة، والتي تضر الشخص ومن حوله.
وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من الأسباب النفسية للتدخين، هو: التخفيف من الشعور بالوحدة، والملل، والغضب؛ حيث ان النيكوتين يساعد على تحفيز الشعور بالمتعة والاسترخاء، ويساعد على تحفيز افراز الادرينالين الذي يساعد على الشعور بالنشاط والشبع.
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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن من الأسباب النفسية للتدخين، هو: التخفيف من الشعور بالوحدة، والملل، والغضب؛ حيث ان النيكوتين يساعد على تحفيز الشعور بالمتعة والاسترخاء، ويساعد على تحفيز افراز الادرينالين الذي يساعد على الشعور بالنشاط والشبع.
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واكد القيعي، لعلاج الأسباب النفسية للتدخين يجب الخضوع لجلسات علاجية للإمتناع عن التدخين، والابتعاد عن مصدر الشعور بالتوتر، والغضب، ويمكن ايضا ممارسه التمارين الرياضيه؛ حيث أثبتت دراسة بريطانية ان تمارين الجري تؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية .
كما أشار القيعي، إلى يمكن لممارسة التمارين الرياضية ان تساعد على الشعور بالاسترخاء والحد من عادة التدخين السيئة، مثل: اليوجا والتأمل، ويمكن تناول المشروبات العشبيه المهدئه، مثل: الينسون والكاموميل والليمون والكركديه.
كما أشار القيعي، إلى يمكن لممارسة التمارين الرياضية ان تساعد على الشعور بالاسترخاء والحد من عادة التدخين السيئة، مثل: اليوجا والتأمل، ويمكن تناول المشروبات العشبيه المهدئه، مثل: الينسون والكاموميل والليمون والكركديه.