هنبطل تدخين في رمضان.. نصائح فعالة للتخلص من هذه العادة نهائيًا

واكد القيعي، لعلاج الأسباب النفسية للتدخين يجب الخضوع لجلسات علاجية

، والابتعاد عن مصدر الشعور بالتوتر، والغضب، ويمكن ايضا ممارسه التمارين الرياضيه؛ حيث أثبتت دراسة بريطانية ان تمارين الجري تؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية .

كما أشار القيعي، إلى يمكن لممارسة التمارين الرياضية ان تساعد على الشعور بالاسترخاء والحد من عادة التدخين السيئة، مثل: اليوجا والتأمل، ويمكن تناول المشروبات العشبيه المهدئه، مثل: الينسون والكاموميل والليمون والكركديه.