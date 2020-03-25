توقف عن التدخين.. 6 طرق للوقاية من جفاف العين

يُعد جفاف العين حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على توفير ترطيب كافٍ لعينيك، يمكن أن تكون الدموع غير كافية للعديد من الأسباب، فقد يحدث جفاف العين إذا كنت لا تنتج ما يكفي من الدموع أو إذا كنت تنتج دموعًا ذات جودة رديئة.

وعرض موقع مايو كلينك طرق للوقاية من جفاف العين :

- تجنَّب دخول الهواء في عينيك: لا توجِّه مجففات الشعر أو أجهزة تسخين السيارات أو مكيفات الهواء أو المراوح إلى عينيك.

- لا تنس ارتداء النظارات الشمسية الملفوفة أو النظارات الأخرى الواقية: يمكن إضافة واقيات السلامة إلى الأجزاء العلوية وجوانب النظارات الشمسية لمنع الرياح والهواء الجاف.

- خذ قسطًا من الراحة لإراحة العين خلال المهام الطويلة: وإذا كنت تقرأ أو تقوم بمهمة أخرى تتطلب تركيزًا بالعين، فعليك تخصيص فواصل لإراحة العين قم بإغلاق عينيك لعدة دقائق أو قم بإغلاق عينيك وفتحها سريعًا لعدة ثوانٍ من أجل المساعدة في توزيع الدموع بالتساوي في العينين.

- كن على دراية بالظروف البيئية: إن الهواء في المرتفعات والمناطق الصحراوية وفي الطائرات قد يكون جافًا للغاية فعند قضاء الوقت في مثل هذه الظروف البيئية، قد يكون من المفيد إغلاق العينين باستمرار لعدة دقائق في المرة وذلك من أجل تقليل تبخر الدموع.

- ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين: إذا كانت شاشة الكمبيوتر أعلى من مستوى العين، فسوف تفتح عينيك بشكل أوسع لرؤية الشاشة ضع شاشة الكمبيوتر أسفل مستوى العين حتى لا تفتح عينيك بشكل واسع، قد يساعد ذلك في تقليل تبخر الدموع بين ومضات العين.

- توقف عن التدخين وتجنّب الدخان: يمكن أن يتسبب التدخين في تفاقم أعراض جفاف العين.



