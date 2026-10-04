«أبو هميلة»: كلمة الرئيس السيسي في قمة العلمين وضعت خارطة طريق للتكامل الأفريقي

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية بمدينة العلمين الجديدة، وكلمته التاريخية، حملت رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل القارة الأفريقية.

وقال «أبو هميلة»، إن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشأن ضرورة الانتقال من مرحلة تنسيق المواقف إلى مرحلة تكامل القدرات، مؤكدًا أن التنسيق ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تحقق أثرًا ملموسًا في حياة الشعوب الأفريقية.

وأوضح رئيس لجنة الشئون العربية أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة هذا الحدث القاري يحمل رسالة بالغة الدلالة، كونها تحولت من أرض كانت مسرحًا للحروب ومليئة بالألغام إلى نموذج عالمي للتنمية والبناء، وهو ما يعكس قدرة القارة الأفريقية على تحويل آثار النزاعات إلى فرص للتنمية، كما أكد الرئيس.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن الرئيس السيسي شخص بصدق حجم التحديات التي تواجه القارة من توترات جيوسياسية وتدخلات خارجية وإرهاب وجريمة منظمة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، مشددًا على موقف مصر الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في شئون الدول الأفريقية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وأن العلاقات يجب أن تقوم على حسن الجوار والحوار.

وثمّن أبو هميلة تأكيد الرئيس على أن إدارة الموارد الطبيعية والأنهار العابرة للحدود يجب أن تستند لقواعد القانون الدولي ومبادئ التشاور وعدم الإضرار، وأن حق كل دولة في التنمية يجب أن يمارس بصورة مسئولة لا تضر بالآخرين، لافتًا إلى إشادة الرئيس باختيار موضوع "توفير مياه مستدامة ونظم صرف صحي آمنة" عنوانًا للاتحاد الأفريقي عام 2026، ودعوته لسرعة تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063.

وفي الشق الاقتصادي، أشاد أبو هميلة بدعوة الرئيس السيسي للتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية للاتحاد عام 2019، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل مشروعًا لتحرير القارة اقتصاديًا وبناء سوق أفريقية حقيقية تزيد التجارة البينية وتدعم التصنيع ونقل التكنولوجيا وتوقف نزيف تصدير المواد الخام كمواد أولية ثم إعادة استيرادها منتجات نهائية.

وأشار إلى أهمية إطلاق مصر لمنتدى "العلمين - أفريقيا للأعمال" كمنصة دورية تجمع صناع القرار والمستثمرين، ودور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، في ظل رئاسة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار، مؤكدًا أن إعادة بناء الدول بعد النزاعات هي مكون أصيل من منظومة السلم والأمن الأفريقي.

رسالة ثقة في مستقبل أفريقيا

وأكد أبو هميلة أن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة ثقة في مستقبل أفريقيا وقدراتها ومواردها وطاقاتها البشرية، وأن اجتماع العلمين يجب أن يكون نقطة انطلاق من التنسيق إلى التكامل ومن إدارة الأزمات إلى بناء القدرات ومن الطموحات إلى الإنجازات.