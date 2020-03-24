لمواجهة كورونا.. 9 أطعمة ومشروبات للتخلص من أعراضه.. ومفعول سحري للزبادي في تقوية المناعة

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يهاب الأفراد من أعراض الإنفلونزا نتيجة تشابه أعراض الكورونا معها وعرضت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من أفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على علاج نزلات البرد خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





أفضل أطعمة ومشروبات لعلاج نزلات البرد والوقاية من فيروس كورونا:





العسل الأبيض

وله دور فعال في تهدئة أعراض البرد و معالجتها سريعا ، و بفضل مكوناته المفيدة يقوم بالتخلص من كل الفيروسات المسببة للبرد .





الجوافة

هي غنية بفيتامين سي المقاوم للفيروسات و البكتريا و خاصة الخاص منها بالبرد ، و تحتوي على فيتامين سي 4 أضعاف البرتقال المشهور بهذا الفيتامين ، و لذلك نجد العديد من العلاجات الطبية للبرد و التي تدخل الجوافة في تكوينها ، و كذلك تستخدم أوراق الجوافة في علاج و تهدئة البرد و الكحة .









شوربة الدجاج

التي تعد أحد أهم العلاجات الطبيعية لنزلات البرد ، لما فيها من مواد تعطي طاقة للجسم المنهك أثناء البرد ، و تقوم بتقليل الأعراض المؤلمة للبرد .









الثوم

يمنع البرد و يقاومه و يسرع الشفاء منه إذا تم تناوله بعد نزلة البرد ، و هو يقوي جهاز المناعة و يحتوي أيضا على مواد مضادة للإحتقان و السموم و يقوم بفتح ممرات تنفسية للمصاب.





الفلفل الحار

على الرغم من كونه قد يكون تناوله صعبا على بعض الأفراد إلا أن له دور فعال في التخلص من نزلات البرد ، و يمكن لمن لا يستطيع تناوله أن يقوم بإستنشاقه ، فهو يعالج الإحتقان بصورة جيدة جدا .









الينسون

هو معالج لالتهابات الحنجرة و الأحبال الصوتية و نزلات البرد وأمراض الصدر و ضيق الشعب الهوائية، و كذلك مفيد في طرد البلغم .









البابونج

هو نبات تشبه رائحته التفاح ، و يقوم بتهدئة نزلات البرد و علاج زكام الأنف .









البردقوش

مهدئ بصورة فعالة ، وتظهر نتائجه الجلية في علاج السعال و نزلات البرد.









الزنجبيل

يعد مضاد قوي للجراثيم و الفيروسات ، و كذلك فهو مسكن فعال للآلام المصاحبة للأنفلونزا .يعتبر الزبادي من أهم الأطعمة التي يجب أن تتصدر قائمة أولوياتك خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد.













وبحسب موقع healthline ، فإن تناول الزبادي يوميا له قدرة هائلة على تعزيز مناعة الجسم وتقويتها لانه يحتوي على مادة البروبيوتيك التي تقوي جهاز المناعة بشكل فعال وسريع.





كما أن الزبادي غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم فهو غني بالحديد الذي يحميك من فقر الدم، كذلك يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يقوي العظام و الاسنان.









ومن فوائد الزبادي أيضا أنه يحسن عملية الهضم لذا يفضل تناوله في الإفطار و العشاء، و يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات و المعادن، و يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب و السكر و يقلل خطورة الاصابة بالسرطان.





وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم محافظات وتخطي عدد الحالات المصابة الـ 300 حالة فى مصر، فلا يتبقى أمامنا سوى البقاء بالمنزل مع محاولة تعزيز جهاز المناعة كي يستطيع مقاومة أي ميكروب او فيروس، خاصة وإن كورونا يحتاج مناعة قوية تتصدى له و تغلبه.









نصحت الشيف سالي فؤاد بمشروب طبيعي منزلي وذلك في منشور على حسابها على انستجرام، حيث نصحت بتناول مشروب الجنزبيل مع الدافئ مع العسل والليمون.









يعمل هذا المشروب على رفع مناعة الجسم ، ومحاربة الفيروسات والبكتريا، ويفضل أن تتناوله بشكل يومي خاصة خلال الأيام الخالية وأثناء تواجدك في المنازل مع تقليل الخروج لتقليل نسبة احتمالية العدوى بفيروس كورونا.





وخلال فترة الحجر المنزلي عليك تناول اطعمة ومشروبات تقوي جهاز المناعة ليستطيع الجسم التصدي لأي فيروس خاصة كورونا، ونصح موقع health24 بتناول 3 مشروبات يوميا لتقوية المناعة وهي..









1- عصير البرتقال البنجر والجزر، وهو مصدر غني بفيتامين سي ويقوي مناعتك كما يعالج في الدم ومهم أيضا للأطفال، الخط 2 برتقالة طازجة مع ثمرة جزر ونصف ثمرة بنجر مسلوقين وحليه بالعسل.









2- عصير الليمون بالنعناع، يقوي الجسم ويزيد مناعته ضد الفيروسات ويحميك من العدوى، اخلط 3 ثمرات ليمون في الخلاط مع فنجان حليب مع النعناع الطازج وتناوله يوميا.







